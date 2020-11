Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Gehwegunfall endet mit leichtverletztem Radfahrer

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag kollidierte eine 56 jährige Volvo Fahrerin aus Hattingen mit einem Fahrradfahrer in Sprockhövel. Sie beabsichtigte von einem Grundstück an der Bochumer Straße, Höhe Hausnummer 15, über den Gehweg auf die Fahrbahn zu fahren. Als sie sich in den Verkehr tastete näherte sich ein 51 jähriger Radfahrer ebenfalls über den Gehweg. Der Radfahrer stieß mit der Fahrzeugfront zusammen und kam zu Fall. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

