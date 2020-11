Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Leichverletzter Leichtkraftradfahrer am Freitag den 13.

HattingenHattingen (ots)

Am Freitag den 13. befährt ein 16 jähriger Leichtkradfahrer mit Sozius die Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe der Hausnummer 75 verliert er die Kontrolle über seine KTM und kommt ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Das Leichtkraftrad rutscht unter einen entgegenkommenden Bus. Der Fahrer des Krads kollidiert noch mit der Fahrerseite des Busses. Der 16 jährige Kradfahrer aus Velbert wird leicht verletzt durch einen RTW in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Sein 17 jähriger Sozius und der 56 jährige Busfahrer aus Wuppertal bleiben unverletzt.

