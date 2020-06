Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Lübbecke (ots)

Als ein bisher unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen an der Kreuzung der Straßen "Am Esch" / Gestringer Straße / Blasheimer Straße in Stockhausen beim Versuch einen Zigarettenautomaten zu stehlen gestört wurde, flüchtete er.

Zuvor war eine Zeugin gegen 3.45 Uhr durch ein lautes Geräusch aufmerksam geworden und schaute aus einem Fenster. Dort erkannte sie einen Unbekannten, als dieser den an der Hausfassade einer Gaststätte befestigten Zigarettenautomaten gewaltsam von der Wand zu entfernen versuchte. Als die Zeugin ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ der Automatenknacker von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit einem Kleinwagen auf der Gestringer Straße in Fahrtrichtung des Industriegebietes hin zur Berliner Straße (B 239).

Wer weitere Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, der möge sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 melden, so die Bitte der Ermittler.

