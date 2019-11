Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfall mit LKW auf der Autobahn A30

Wietmarschen (ots)

Am Montag, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Autobahn A 30 bei Salzbergen in Fahrtrichtung Niederlande. Beladen war der Sattelzug mit 10 Tonnen Asphalt. Der Sattelzug wurde zuvor auf der A 30 in einer dortigen Baustelle beladen und fuhr hiernach los. Der Fahrer bemerkte zunächst Probleme mit der Lenkung und verlor hiernach die Kontrolle über den Sattelzug. Er kollidierte mit der Außenschutzplanke. Es wird zurzeit geprüft, ob ein technischer Defekt unfallursächlich gewesen ist. Durch den Unfall musste zunächst der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Zur Bergung des Sattelzuges wurde anschließend die Autobahn an der Anschlussstelle Salzbergen in Richtung Niederlande für eine Stunde voll gesperrt.

