Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus Wintergarten

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am Montag, 23. November, zwischen 18 und 21 Uhr, in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sternstraße eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Vermutlich über den Zaun eines Hinterhofes gelangte der Tatverdächtige in den unverschlossenen Wintergarten, wo er das Diebesgut an sich nahm. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder die E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

