Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtiger nach Einbruch in Fahrradgeschäft festgenommen

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Kamener Straße am Mittwoch, 25.November, gelang es der Polizei, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 1.30 Uhr wurde ein aufmerksamer Anwohner aufgrund verdächtiger Geräusche vor dem Geschäft auf einen Mann aufmerksam, der ein Loch in die Scheibe schlug. Während der Zeuge die Polizei informierte, schaffte es der Einbrecher, in den Verkaufsraum zu gelangen und dort ein hochwertiges Fahrrad zu stehlen. Mit seinem Diebesgut radelte der Einbrecher dann davon. Polizeibeamte entdeckten den 41-jährigen Mann kurze Zeit später in Tatortnähe und nahmen ihn fest. Sein Diebesgut hatte er zwischenzeitlich ausgetauscht - er hatte ein gebrauchtes, älteres Fahrrad bei sich.(hei)

