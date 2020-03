POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstähle

Polizeipräsidium Recklinghausen

Datteln

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter etwa 70 Meter Kabel vom Kirmesgelände am Neumarkt. Die Kabel waren für den Betrieb der Fahrgeschäfte verlegt und in mobilen Verteilerkästen installiert. Die Täter brachen die Kästen auf, schnitten die Kabel heraus und stahlen sie.

Bottrop

In der Nacht zu Freitag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße Sensenfeld ein. Sie stahlen sechs Arbanduhren und Bargeld.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lindhorststraße ein. Nach Durchsuchen der Räume flüchteten die Täter mit Schmuck, Bargeld und einem Flachbildfernseher.

Marl

Am Samstag, gegen 18 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung auf der Straße Birkenbusch ein. sie stahlen ein geringe Menge Münzgeld und eine Uhr. Als sie merkten, dass die Bewohner in einem Nebenraum waren, flüchteten sie unerkannt.

Recklinghausen

In die Schwimmhalle des Südbades an der Pappelallee drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag ein, nachdem sie zuvor eine Tür aufgehebelt hatten. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgenständen und stahlen Bargeld.

Herten

Eine Geldbörse und Schmuck stahlen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf der Waldstraße. Die Täter waren am Samstagnachmittag ins Haus gelangt, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten.

Auf der Bergstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus ein. Die Täter stahlen zumindest Schmuck.

Samstagmorgen kletterten unbekannte Täter zunächst auf einen Balkon, hebelten die Balkontür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Malteserstraße ein. Sie suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld und ein Laptop mit.

Unbekannte Täter versuchten am Samstagmorgen, in ein Geschäft auf dem Resser Weg einzubrechen. Sie rissen zunächst das Außenrollo herunter und versuchten dann das dahinter liegende Fenster aufzuhebeln. Als Alarm auslöste, machte sich der Geschäftsinhaber auf den Weg zu seinem Geschäft. Hier sah er einen Täter flüchten. Der Mann war 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug eine graue Hose und eine blaue Jacke. Er hatte ein Fahrrad dabei.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Straße Berliner Platz ein und stahlen Bargeld und Tabakwaren.

Gladbeck

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf, um in ein Heilpraktisches Zentrum an der Uechtmannstraße einzusteigen. In den Räumen öffneten sie mehrere Schränke. Darüber hinaus brachen sie auch ein Bürotür auf. Ob sie etwa mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

