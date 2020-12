Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenraub: Opfer schwer verletzt - Geldbörse als Beute - Zeugenhinweise erbeten

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bei einem Straßenraub am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 17.15 Uhr in Odenkirchen am Laurentiusplatz ist ein 54-jähriger Mann aus Leverkusen schwer verletzt worden. Das Opfer, dem eine Geldbörse geraubt wurde, musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der Räuber, der das Opfer körperlich massiv attackiert hatte, erst in Richtung Kölner Straße, dann in Richtung Odenkirchener Zentrum geflohen sein. Es handelte sich um eine dunkel gekleidete Person. Sie soll circa 1,75 Meter groß und schlank sein, war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli (Hoodie) und trug eine schwarze Mütze.

Die Polizei Mönchengladbach bittet namentlich noch nicht erfasste sowie weitere mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

