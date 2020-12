Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti-Sprayer treiben in der Nacht ihr Unwesen

Mönchengladbach

Sprayer haben in der Nacht zum Mittwoch, 9. Dezember, in den Stadtteilen Dahl und Grenzlandstadion ihr Unwesen getrieben. Bei der Polizei Mönchengladbach sind in den Morgenstunden fünf Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt worden. Betroffen waren Hausfassaden, Tore und Türen sowie Rollläden.

Die Tatorte lagen in drei Fällen an der Friedrich-Ebert-Straße (Stadtteil Grenzlandstadion) und zweimal an der Rheydter Straße (Stadtteil Dahl). An der Rheydter Straße war einer der Täter gegen 4.25 Uhr beobachtet worden. Die Beschreibung: männlich, etwa 25 Jahre alt, eine weiße Winterjacke tragend, mit Kapuze über dem Kopf. Begleitet wurde er von einer männlichen Person, die eine schwarze Winterjacke trug, ebenfalls mit Kapuze über dem Kopf.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

