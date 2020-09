Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eigentümer eines Rasentrimmers gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 24. September, stellte sich bei einer Personenüberprüfung am Westenwall heraus, dass gegen den 33-jährigen Kontrollierten ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Bevor er in die JVA gebracht wurde, nahmen ihm die Polizeibeamten einen mitgeführten Elektro-Rasentrimmer der Marke Bosch, Modell "Easytrim", weg. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Rasentrimmer um die Beute einer Straftat handelt. Daher bittet die Polizei Hamm, dass sich der rechtmäßige Eigentümer mit entsprechendem Eigentumsnachweis unter 02381 916-0 meldet.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell