POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Präsidiumsgebiet: Unfälle bei Glätte und Schnee

Die kalten Temperaturen, Schneefall und Eisglätte haben am Dienstag zu einigen Unfällen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn geführt. Ab 6 Uhr gingen vereinzelt Meldungen bei der Polizei ein, die sich bis 13 Uhr fortsetzten. Der Neckar-Odenwald-Kreis und Löwenstein im Landkreis Heilbronn waren besonders betroffen. Im Hohenlohekreis gab es keine polizeilichen Einsätze. Insgesamt wurden mindestens drei Menschen verletzt.

Stadt und Landkreis Heilbronn

In Wüstenrot-Bernbach prallten gegen 7.30 Uhr zwei Pkw zusammen, weil ein Verkehrsteilnehmer bei einem Bremsvorgang aufgrund der Glätte ins Rutschen und dann in den Gegenverkehr geriet. In Löwenstein landete ein PKW wenig später auf der Seite und ein anderer Autofahrer im Graben. LKW-Fahrer kamen aufgrund der Glätte den Berg nicht hoch oder fuhren sich fest. Es ereignete sich ein Auffahrunfall, in Möckmühl prallte ein PKW gegen Bäume und in den Graben und in Bad Rappenau kam ein Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße ab.

Neckar-Odenwald-Kreis

In Mudau kollidierte ein 18-Jähriger aufgrund der Glätte mit seinem Auto mit einem Baum. Dabei wurde er verletzt. Zahlreiche LKW konnten unter anderem in Buchen, Mosbach, Osterburken, Obrigheim und Schefflenz aufgrund von Glätte nicht weiterfahren oder kamen an Anstiegen nicht hoch. Einige Sattelzüge standen quer auf der Fahrbahn und mussten geborgen werden. In Limbach konnte ein Schulbus mit circa 40 Schülerinnen und Schülern nicht weiterfahren und musste auf ein Streufahrzeug warten. In Elztal, Mudau, Limbach, Fahrenbach, Waldbrunn und Elztal rutschten Pkw, Transporter, LKW und ein Bus in den Graben. Ein Autofahrer kam daraufhin ins Krankenhaus. Auffahrunfälle ereigneten sich in Aglasterhausen und Limbach. In Fahrenbach stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. In Waldbrunn kippte ein LKW um und ein Autofahrer überfuhr eine Verkehrsinsel.

Main-Tauber-Kreis

In Schöntal prallte eine Autofahrer gegen die Leitplanke. Ein anderer Autfahrer kam in Tauberbischofsheim von der Straße ab und erlitt dabei leichte Verletzungen.

