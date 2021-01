POL-AUR: Wittmund - Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Bei einem Überholvorgang ist es am Dienstag in Wittmund zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Gegen 14.15 Uhr setzte nach ersten Erkenntnissen eine 25-Jährige zu einem Überholvorgang an, wobei sie offenbar einen 73-jährigen VW-Fahrer übersah. Dieser hatte ebenfalls schon zum Überholen angesetzt und befand sich bereits auf der linken Fahrspur. Die 25-jährige VW-Fahrerin stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

