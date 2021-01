Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Versuchter Raub in Tankstelle +++ Norderney - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Raub in Tankstelle

Am Montag kam es in einer Tankstelle in Norden zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Nach bisherigem Erkenntnisstand betrat am Abend gegen 20.40 Uhr eine männliche Person die Tankstelle in der Norddeicher Straße und forderte gegenüber dem Tankstellenmitarbeiter unter Androhung eines Schusswaffengebrauchs die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter verweigerte dies. Daraufhin verließ der Täter die Örtlichkeit ohne Diebesgut und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Tankstellenmitarbeiter verständigte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung, bei der mehrere Streifenwagen im Einsatz waren, verlief ohne Ergebnis. Die Beamtinnen und Beamten haben am Tatort diverse Spuren sichern können, die derzeit noch ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallzeugen gesucht

Auf Norderney ist es bereits am Donnerstag, 07.01.2021, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 18.15 Uhr und 18.55 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Nordhelmstraße mit einem am Seitenrand geparkten schwarzen Peugeot. Das Auto wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

