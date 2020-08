Polizei Düsseldorf

POL-D: Rheurdt - Folgemeldung und Abschlussbilanz - Rastplatz Neufelder Heide - Großkontrolle der Autobahnpolizei

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 19. August 2020, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Wie bereits gestern mit Pressemeldung von 15.59 Uhr berichtet, kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern den Fahrzeugverkehr auf der A40 in beide Fahrtrichtungen.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4683856

Während des Einsatzes wurden auf dem Rastplatz Neufelder Heide in beiden Fahrtrichtungen 285 Personen und 473 Fahrzeuge unter anderem von Zoll, der Bundespolizei, der niederländischen Polizei, der Bezirksregierung Düsseldorf und Kräften des Polizeipräsidiums Düsseldorf kontrolliert. Hierbei ergaben sich zwölf Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. In sieben Fällen wurden vor Ort Blutproben entnommen. In neun Fällen wurden Verkehrsvergehensanzeigen erstattet und drei Strafermittlungsverfahren wegen Dokumentenfälschung eingeleitet. Zu diesen Anzeigen gesellten sich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelhafter Ladungssicherung und zehn Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten). Sechs Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

In einem weiteren Sachverhalt ergab sich bei der Kontrolle eines 27-Jährigen aus Polen, dass dieser offenkundig unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer seines Fahrzeugs saß. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte in dessen Mietwagen noch 100 Gramm Marihuana und eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme. Zudem versuchte sich der Mann mit einem gefälschten Führerschein auszuweisen. Der 27-Jährige befand sich auf dem Weg in die Niederlande. Das Bargeld wurde durch den Zoll sichergestellt. Ihm wurde vor Ort eine Blutprobe entnommen. Den Mietwagen musste der Mann aus Polen stehen lassen und sich um eine Mitfahrgelegenheit kümmern. Ihn erwartet nun ein Strafermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell