Polizei Düsseldorf

POL-D: Rheurdt - A 40 in Richtung Duisburg und Venlo - Rastplatz Neufelder Heide - Großkontrolle der Autobahnpolizei - Eine erste Bilanz

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Über 100 Einsatzkräfte, unter anderem von Zoll, Bundespolizei, der niederländischen Polizei, der Bezirksregierung Düsseldorf und weiteren Netzwerkpartnern kontrollierten heute bis in den späten Nachmittag Personen und Fahrzeuge auf dem Rastplatz Neufelder Heide.

Die Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf dienen nicht nur Pendlern und Urlaubern als Anreise- und Abreisemöglichkeit, sondern auch mobilen Tätern als Transport- und Fluchtgelegenheit.

Neben der offen sichtbaren Präsenz unserer Einsatzkräfte wurden auch zivile Komponenten eingesetzt. Diese bestreiften vor allem die in Frage kommenden Ausweichstrecken rund um die Kontrollstelle. Eine erste Erfolgsmeldung vermeldeten Zivilfahnder von der A61 bei Breyell. In einem Pkw entdeckten die Einsatzkräfte in einem Versteck von über 50 Kilo mutmaßlichem Heroin. Der Fahrer des Autos wurde noch vor Ort festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell