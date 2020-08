Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 46 - Autobahnkreuz Hilden - Lkw mit Gefahrgut kippt auf die Seite - Fahrer verletzt - Lange Staus - Aufwendige Bergung dauert an

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 18. August 2020, 8.40 Uhr

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 43-jähriger Mann aus Thüringen mit seinem Lkw die A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer im Autobahnkreuz Hilden die Kontrolle über seinen auch mit Gefahrgut beladenen Sattelzug und prallte gegen die rechtseitige Betonschutzwand. In der Folge kippte der Lkw auf die Seite. Der 43-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde verletzt in eine Klinik transportiert.

Die aufwendige Bergung des Lkw und der beschädigten Gefahrgutbehälter wird voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal ist zurzeit komplett gesperrt. Rund um das Autobahnkreuz Hilden kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen und langen Staus.

