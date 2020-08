Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Mörsenbroich: 20-jähriger Radfahrer schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 14. August 2020, 18.20 Uhr

Mit schweren Verletzungen musste am Freitagabend ein Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war auf dem Vogelsanger Weg von einem Pkw erfasst worden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 48-jähriger Mann am Freitag mit seinem VW Golf den Vogelsanger Weg in Fahrtrichtung Nördlicher Zubringer. Auf Höhe eines Supermarktes sei - laut Zeugenaussagen - plötzlich ein Fahrrad von rechts auf die Fahrbahn gefahren. Der 48-Jährige habe noch versucht zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer aber nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenprall verletzte sich der 20-Jährige so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell