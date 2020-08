Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - 230 Cannabispflanzen im Garten - Polizei hebt "Outdoorplantage" aus - Ermittlungen dauern an - Fotos hängen an

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Hassels - 230 Cannabispflanzen im Garten - Polizei hebt "Outdoorplantage" aus - Ermittlungen dauern an - Fotos hängen an

Die Spezialisten des Rauschgiftkommissariats "ernteten" gestern Mittag mehr als 230 Cannabispflanzen aus einem Garten in Hassels. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Jetzt soll der Wirkstoffgehalt festgestellt werden. Gegen den 43-jährigen Betreiber der Plantage wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes nicht geringer Mengen von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Gestern Mittag informierten Zeugen die Polizei über ungewöhnlich große Pflanzen in einem Vorgarten eines Hauses in Hassels. Eine Funkstreife überprüfte die Angaben und die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Tatsächlich stand im Vorgarten eine 3,50 Meter hohe Cannabispflanze. Nachdem sofort entsprechende Beschlüsse erwirkt worden waren, erfolgten weitergehende Durchsuchungsmaßnahmen. Im Garten hinter dem Haus entdeckten die Beamten insgesamt 230 Pflanzen. Die Gewächse wurden abgeerntet und sichergestellt. Der Betroffene ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell