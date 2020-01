Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennt PKW auf der Autobahn

Kiel (ots)

Heute Mittag gegen 12:45 Uhr ging eine Vielzahl von Notrufen in der Integrierten Leitstelle Mitte in Kiel ein. Die Anrufer meldeten ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn 215 im Kreuz Kiel-West in Fahrtrichtung Kiel. Die umgehend alarmierten Kräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache der Berufsfeuerwehr fanden vor Ort ein Fahrzeug in Vollbrand vor. Der 61-jährige Fahrer hatte sich rechtzeitig hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht und blieb unverletzt. Das Feuer konnte mit Unterstützung des Tanklöschfahrzeuges der Feuerwache Nord schnell unter Kontrolle gebracht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Autobahn im betroffenen Bereich kurzzeitig gesperrt.

