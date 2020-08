Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Grafenberg - Wer kennt den Räuber? - Frau an der Haustür überfallen - Mehrere hundert Euro Beute - Foto hängt an

Düsseldorf (ots)

Gerresheim - Grafenberg - Wer kennt den Räuber? - Frau an der Haustür überfallen - Mehrere hundert Euro Beute - Foto hängt an

Mit einem Foto einer Überwachungskamera einer Bank an der Benderstraße in Gerresheim fahndet die Polizei nach einem etwa 1,80 Meter großen Räuber. Der Unbekannte hatte am Samstag, 2. Mai 2020 einer 77-Jährigen in der Filiale aufgelauert und sie anschließend bis zum Pöhlenweg nach Grafenberg verfolgt. An der Haustür überfiel er sie und entwendete das zuvor von der Geschädigten abgehobene Bargeld. Mit mehreren hundert Euro flüchtete er in Richtung Sulzbachstraße.

Hinweise zu dem Mann werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 /870-0.

