Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Mondfeld: Ferienwohnung ausgebrannt

Der Dachstuhl eines Gebäudes in Wertheim-Monfeld brannte am Dienstagmittag komplett aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 11.15 Uhr eine Ferienwohnung, die sich über einem Garagenkomplex in der Straße "Brunneck" befindet, in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden evakuiert und die Straße gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Verletzt wurde niemand.

