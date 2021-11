Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: Einsatz in Einkaufszentrum

Eine unbekannte Person gelangte am Montagabend unbefugt in ein Einkaufszentrum in Hardheim und sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Die Person befand sich gegen 20.30 Uhr im Gebäude in der Würzburger Straße und nahm zunächst einen Feuerlöscher aus einer Wandhalterung und versprühte diesen. Daraufhin löste der Rauchmelder aus und die Feuerwehr rückte an. Die Person konnte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Waldbrunn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein geparkter Mercedes wurde in Waldbrunn in der Nacht auf Montag durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Besitzer parkte seinen Daimler am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der "Alte Marktstraße" am rechten Fahrbahnrand. Vor ihm stand zu diesem Zeitpunkt ein VW Caddy mit ausländischen Kennzeichen. Als der Besitzer am Montag gegen 7.30 Uhr zu seinem Mercedes zurückkam waren die Stoßstange, das Kennzeichen und ein Sensor an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach, Telefon 06274 928050, zu melden.

Walldürn: Parkrempler gesucht

Der Pkw eines 36-Jährigen wurde am Samstag in Walldürn durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Audi Q3 parkte zwischen 17 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Otto-Hahn-Straße, wo die rechte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Vermutlich entstand der Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro durch ein unbekanntes, ausparkendes Fahrzeug. Daher sucht die Polizei Buchen Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

