Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec prallte mit Pkw zusammen

Schleiden (ots)

Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Hellenthal befuhr am Donnerstag gegen 15.02 Uhr die Brabantstraße in Richtung Kölner Straße und beabsichtigte nach rechts in die Kölner Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus Schleiden den kombinierten Geh- und Radweg der Kölner Straße. Beim Abbiegen übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die 64-jährige wurde dabei verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

