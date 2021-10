Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß zweier Pkws

Mechernich (ots)

Zur Unfallzeit am 28.10.2021 befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Landstraße 11 aus Satzvey kommend Richtung Antweiler und beabsichtigte nach links in die Kreisstraße 24 in Richtung Euskirchen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Sankt Augustin die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden beide Frauen verletzt. Beide Pkw-Fahrerinnen wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

