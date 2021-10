Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung in Kirche

Hellenthal (ots)

Am Donnerstag (28.10.2021) gegen 19.15 Uhr mussten Zeugen feststellen, dass es zu mehreren Sachbeschädigungen in der Kirche in Hellenthal gekommen ist. Unter anderem wurde die Orgel und einige Gegenstände mit Wachs beschmiert, sowie ein Brandloch in der Kirchenbank festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Sachbeschädigung muss im Zeitraum zwischen 10 und 19 Uhr stattgefunden haben.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

