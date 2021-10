Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Bäckerei

Weilerswist (ots)

Zwischen dem 27.10.2021 und 28.10.2021 wurde in eine Bäckerei auf der Kölner Straße in Weilerswist eingebrochen. Es wurden mehrere Pakete Kaffee, eine Kaffeemaschine und Bargeld entwendet. Die Unbekannten müssen über das benachbarte Wohnhaus in den Innenhof gelangt sein. Dort wurde das auf Kipp stehende Fenster aufgehebelt. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

