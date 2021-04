Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrgast erpresst Taxifahrer (14.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Taxifahrer erpresst hat ein Fahrgast am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr in der Dürrheimer Straße. Ein 35-Jähriger ließ sich mit einem Taxi von Villingen nach Donaueschingen fahren. Am Zielort konnte der Fahrgast die Rechnung Höhe von rund 45 Euro nicht bezahlen. Er öffnete stattdessen seine Jacke, zeigte dem Taxifahrer eine mitgeführte Schusswaffe und verließ das Auto, ohne zu bezahlen. Als ihn kurze Zeit später eine Polizeistreife antraf, förderte seine Durchsuchung eine echt aussehende, aber harmlose, Spielzeugpistole zutage. Gegen den Mann wird jetzt wegen Erpressung ermittelt.

