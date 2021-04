Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen, B 311) Heftiger Unfall an der mittleren Einfahrt Möhringen fordert drei verletzte Personen und über 12.000 Euro Schaden (14.04.2021)

Tuttlingen-Möhringen, B 311 / K 5944 (ots)

Ein heftiger Kreuzungsunfall, der am Mittwochabend auf der Kreuzung der Kreisstraße 5944 mit der Bundesstraße 311 an der mittleren Einfahrt Möhringen passiert ist, hat drei - nach ersten Erkenntnissen - leicht verletzte Personen und rund 12.000 Euro Schaden an drei beteiligten Autos gefordert. Kurz nach 17 Uhr wollte eine 24 Jahre junge Fahrerin eines Fiat Puntos - auf der Kreisstraße 5944 aus Richtung Hattingen kommend - die Bundesstraße 311 in Richtung Ortsmitte Möhringen überqueren. Hierbei achtete die 24-Jährige nicht auf einen Volvo Kombi, dessen 67-jähriger Fahrer auf der B 311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen unterwegs war. Zwischen beiden Autos kam es zu einer heftigen Kollision, in deren Folge der Volvo noch gegen einen im Kreuzungsbereich befindlichen Opel Corsa einer 60-jährigen Autofahrerin schleuderte und mit diesem zusammenprallte. Bei dem Unfall zogen sich die junge Fahrerin im Punto, der Volvo-Fahrer und ein 69-jähriger Beifahrer im Volvo Verletzungen zu und musste nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Punto und der Volvo waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

