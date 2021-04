Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Landkreis Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes "Am Freizeitzentrum" - Polizei bittet um Hinweise (14.04.2021)

Immendingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes "Am Freizeitzentrum" ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer am Mittwochmittag gegen einen dort abgestellten Ford Fiesta gefahren. Ohne sich um den verursachten Sachschaden an dem Fiesta in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall dürfte im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr passiert sein. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

