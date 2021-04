Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, RW) Männer lösen Alarm in Kirche aus 14.4.21

Epfendorf (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag offensichtlich den Alarm an einer Opferbüchse in der St. Remigius-Kirche ausgelöst. Sie flüchteten danach in einem Auto mit Horber Kennzeichen. Eine Nachbarin hatte den akustischen Alarm gegen 15.20 Uhr gehört und nachgesehen, weshalb dieser auslöste. Dabei erkannte sie die zwei jüngere Männer, die eilig aus dem Eingang der Kirche zu dem dortigen Parkplatz rannten und in ein bereitstehendes, schwarzes Auto einstiegen. An diesem war eine Autonummer mit den Anfangsbuchstaben "HOR" angebracht. Die Polizei Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass die beiden Unbekannten die Opferbüchse stehlen wollten und dabei den Alarm auslösten. Ein Schaden entstand nicht.

