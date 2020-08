Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW-Kombi verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Ein grauer VW-Kombi mit MG-Kennzeichen ist am Donnerstag, 27. August, abends in Holt an der Straße Engelsholt verschwunden.

Der Autodieb muss die Tat nach Angaben des Geschädigten im Zeitraum zwischen 19.45 und 22.30 Uhr begangen haben.

Zeugenhinweise sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 übermittelt werden. (ds)

