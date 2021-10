Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Zülpich (ots)

Bei einer Streifenfahrt in Zülpich, fiel ein männlicher Rollerfahrer auf, der bei erhöhter Geschwindigkeit mit hochgeklappten Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Polizeibeamten konnten gestern Nachmittag (28.10.2021) gegen 17.57 Uhr den 18-jährigen Rollerfahrer am Neffelsee stoppen, nachdem er zunächst versucht hatte sich der Kontrolle zu entziehen. Das Anhaltezeichen der Polizisten wurden vom Fahrer nicht beachtet, stattdessen versuchte er an der Beifahrertür des Streifenwagens vorbeizufahren, stürzte und verletzte dabei sich, sowie einen Polizeibeamten leicht. Der Polizeibeamte blieb weiterhin dienstfähig. Der Rollerfahrer wurde aufgrund seiner Verletzung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Roller lediglich als Mofa mit 25 km/h zugelassen und der 18-Jährige aus Zülpich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell