Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Defibrillator aus Kirche gestohlen

Mechernich (ots)

In Mechernich-Lessenich hängt seit gut einem Monat an der Außenfassade ein Defibrillator, welcher durch die Dorfgemeinschaft finanziert wurde. Dienstag (26.10.2021) fiel gegen 12.15 Uhr auf, dass dieser nicht mehr an der Außenfassade hing. Es wird davon ausgegangen, dass der Defibrillator tagsüber entwendet wurde. Da der Kirchenvorraum, wo die Stromzufuhr des Defibrillator liegt, nur tagsüber zu erreichen ist.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell