Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dieseldiebe erneut zugeschlagen

Nettersheim (ots)

Diese Nacht vom 27.10. auf den 28.10.2021 musste ein Sattelzugfahrer gegen 1 Uhr feststellen, dass sein Tank leer war. Der Tankdeckel wurde aufgebrochen und eine größere Menge Diesel entwendet. Der Fahrer war gegen 18 Uhr noch seinen Sattelzug in Luxemburg volltanken und parkte gegen 19 Uhr seinen Sattelzug auf dem Autobahnrastplatz "Engelgau" in Nettersheim in Fahrtrichtung Köln/Saarbrücken um eine Pause einzulegen. Der Gesamtschaden liegt in einem hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

