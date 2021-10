Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 03.10.2021

LK Verden und LK Osterholz-Scharmbeck (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 03.10.2021

Landkreis Verden

+++ Kennzeichendieb in Dörverden +++Verkehrsunfall mit Flucht +++

Kennzeichendiebstahl

Dörverden. Ein unbekannter Dieb treibt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dörverden-Westen sein Unwesen. Er entwendet von mehreren geparkten Fahrzeugen jeweils ein Kennzeichenschild. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. Nr. 04231-8060 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Oyten. Am Samstagabend kam es in Oyten in der Straße An der Autobahn im Bereich eines dortigen Spielcafes zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Passat in schwarz. Der Pkw VW Passat weist Beschädigungen im Heckbereich auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Landkreis Osterholz

+++ Versuchter Aufbruch +++ Verkehrsunfall mit zwei verletzten+++ Verkehrsunfall mit Ampel +++

Versuchter Aufbruch eines Tankautomaten

Axstedt. In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:20 Uhr zu einem versuchten Aufbruch eines Tankautomaten in der Straße Am Bahnhof in Axstedt. Nach bisherigen Feststellungen begab sich der unbekannte Täter auf das Tankstellengelände und durchtrennte das Vorhängeschloss. Anschließend versuchte der Täter erfolglos, den darin befindlichen Tresor zu öffnen. Schließlich verließ er den Tatort, ohne Bargeld erlangt zu haben. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Verdrehtes Stoppschild sorgt für Unfall mit zwei Leichtverletzten Worpswede. Am Samstag kam es gegen 11:50 Uhr in Worpswede-Ostersode zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Hamburg mit seinem Pkw die Ostersoder Straße aus Richtung Breddorf kommend. Im Kreuzungsbereich zur Nordsoder Straße fuhr er trotz Wartepflicht nahezu ungebremst in die Kreuzung ein und kollidierte dabei mit dem Pkw eines 41-Jährigen aus Trier. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch den Abschleppdienst geborgen werden mussten. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Mitursächlich für den Unfall dürfte das teilweise verdrehte Stoppschild auf der Ostersoder Straße gewesen sein. Es entstand Sachschaden von mindestens 12000 Euro.

Abbieger übersieht Gegenverkehr

Osterholz-Scharmbeck. Gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Baustraße/Markstraße/Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr eine 77-jährige Frau aus Hambergen mit ihrem Pkw die Baustraße in Richtung Bahnhofstraße. Im ampelgeregelten Kreuzungsbereich bog sie anschließend nach links in die Markstraße ab. Dabei übersah sie offensichtlich den Pkw eines 76-jährigen Worpsweders, der die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw der Frau zu vermeiden, wich der Mann nach rechts aus und kollidierte dabei mit einem Ampelmast. Die Ampelanlage fiel daraufhin im gesamten Kreuzungsbereich aus. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, es gab keine Verletzten.

