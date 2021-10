Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Schmuck entwendet ++ A27: Unfall am Stauende ++

Landkreis Verden (ots)

Schmuck entwendet

Kirchlinteln. Unbekannte Täter sind im Laufe des Donnerstags zwischen 9:30 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus am Ostpreußenweg eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters stiegen die Einbrecher in das Haus ein, wo sie anschließend nach Wertgegenständen suchten. Letztlich fanden sie Schmuck, mit dem sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

A27: Unfall am Stauende

Langwedel. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A27 nahe der Anschlussstelle Langwedel zu einem Auffahrunfall am Stauende. Gegen 15:15 Uhr kam der Verkehr in Richtung Walsrode aufgrund einer Tagesbaustelle ins Stocken. Am Stauende fuhr eine 26-jährige Seat-Fahrerin auf eine Nissan-Fahrerin auf. Dabei entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine 81-Jährige Mitfahrerin im Nissan wurde leicht verletzt. Gegen die 26-Jährige leitete die Autobahnpolizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

