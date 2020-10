Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ampel umgefahren und abgehauen

Lippstadt (ots)

Gegen 01:45 Uhr am frühen Sonntagmorgen, hat eine aufmerksame Zeugin nach einem Unfall an der Einmündung Cappeltor und Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße die Polizei alarmiert. An der Abzweigung fanden die Beamten Trümmerteile einer Ampel und eines Fahrzeugs. Aufgrund der vorgefundenen Teile konnten die Polizisten auf einen Audi A6 schließen. Der Wagen wurde bei einer Nahbereichsfahndung aufgefunden. Unklar ist, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Daher werden Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder den Unfall geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf 17000 Euro geschätzt. (wo)

