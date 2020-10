Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Kommissare geben Tipps zum Einbruchschutz

Kreis Soest (ots)

Die Experten der Polizei geben in dieser Woche Tipps und Ratschläge zur Sicherung ihrer Wohnung. Dazu stehen sie mit einem Infostand in den Fußgängerzonen von Lippstadt und Soest für die Fragen der Bürger bereit. Am 28.10.2020 ist der Infostand von 09:30 bis 12:30 Uhr in der Lippstädter Fußgängerzone. Am 29.10.2020 sind die Experten ebenfalls von 09:30 bis 12:30 Uhr in der Soester Fußgängerzone mit ihrem Stand anzutreffen. An beiden Tagen gibt es außerdem die Möglichkeit, telefonisch Fragen an Kriminalhauptkommissar Andreas Göbel zu richten. Im Zeitraum von 14:00 bis 16:00 Uhr ist er unter der Telefonnummer 02921-91004131 zu erreichen. Interessierte Bürger können auch Termine mit den Beamten der Kriminalprävention bei sich zuhause absprechen. Weitere Tipps finden Sie auch auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Soest unter: https://soest.polizei.nrw (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell