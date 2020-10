Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Anzeichen für Drogenkonsum

Lippstadt (ots)

Bei einer Streife auf der Hospitalstraße ist am Samstagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, ein 21-jähriger Mann aufgefallen. Immer wieder schaute der Lippstädter nervös in Richtung der Beamten, wechselte ungewöhnlich häufig die Straßenseite und klingelte schließlich an der Tür einer wildfremden Frau. Als die Polizisten ihn ansprachen, konnten sie Marihuana-Geruch feststellen. Der Mann stimmte einer freiwilligen Durchsuchung zu. Dabei kamen insgesamt 14 Tütchen mit Marihuana zum Vorschein. Die Drogen wurden sichergestellt. (wo)

