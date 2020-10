Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch

Lippstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14:00 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, ist es an der Uhlandstraße zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter hebelten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Über eine Treppe gelangten sie in den Wohnbereich. Dort durchwühlten sie verschiedene Räume und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Unbekannten verließen das Haus über eine Terrassentür, die sie von innen öffneten. Der Gesamtschaden wird auf 12500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

