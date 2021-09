Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schutz vor Taschendieben - Tipps der Polizei

LK Verden und Osterholz (ots)

Schutz vor Taschendieben - Tipps der Polizei In den vergangenen Tagen ist es im ganzen Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erneut und gehäuft zu Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Aus diesem Grund möchte die Polizei darauf hinweisen, dass Wertgegenstände wie z.B. das Portemonnaie generell am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper aufbewahrt werden sollten. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden. Niemals sollten Geldbörsen oben in Einkaufstasche oder Einkaufskorb gelegt oder an den Einkaufswagen gehängt werden! Eine solche Ablageweise macht es Dieben viel zu einfach in einem unbeobachteten Moment schnell an das Portemonnaie zu gelangen. Die meisten Menschen wissen um diese Gefahr und trotzdem geschieht es im Alltag dann doch immer wieder, dass Taschen und Geldbörsen viel zu fahrlässig deponiert werden. Erst wenn man selber betroffen ist, wird schnell deutlich welche massiven und langanhaltenden Folgen so eine Tat haben kann, insbesondere wenn Kartennummern im Portemonnaie, zusammen mit den Karten zu finden sind. Denn dann können die Täter im Anschluss an den Diebstahl direkt noch das Konto leerräumen. Deshalb seien Sie wachsam mit Ihren Wertgegenständen! Bewahren Sie nie Geldkarten und die PIN zusammen an einem Ort auf! Seien Sie auch misstrauisch, wenn Sie angerempelt oder unter komischen Umständen angesprochen werden. Manche Täter nutzen dies aus, um ihre Opfer abzulenken. Wenn ein Diebstahl bemerkt wird, sollten Geldkarten umgehend gesperrt werden (Zentraler Sperr-Notruf 116116) und die Polizei (über die örtliche Wache oder den Notruf 110) informiert werden!

