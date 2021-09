Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Fünf Verletzte nach Gefahrgutaustritt im Industriepark Brundorf++

Schwanewede (ots)

Beim Entladen eines mit Matratzen und Spielzeug beladenen Containers aus Übersee sind am Mittwochmorgen im Industriepark Brundorf fünf Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren leicht verletzt worden. Sie kamen beim Öffnen des Behälters mit einem noch unbekannten Gefahrstoff in Kontakt und erlitten Haut- und Augenreizungen, so dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Noch am Nachmittag konnten alle Verletzten wieder entlassen werden. Rund 100 Angehörige des Gefahrgutzuges des Landkreises, mehrerer Freiwilliger Feuerwehren der Gemeinde Schwanewede und Spezialkräften der Bremerhavener Berufsfeuerwehr führten Schadstoffmessungen durch und konnten Anteile von Ammoniak in dem Gefahrstoff feststellen. Der Überseecontainer wurde samt Inhalt zu einem Spezialunternehmen überführt und soll dort kontrolliert und mit entsprechender Schutzausrüstung geöffnet werden. Die Polizei Schwanewede sperrte die Zufahrtstraßen zum Industriepark zeitweilig ab. Es kam zu Behinderungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

