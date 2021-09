Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl während des Einkaufs; Autoaufbruch; Fahranfänger unter Drogeneinfluss

LK Verden (ots)

Diebstahl während des Einkaufs

Oyten. Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde eine 90-jährige Frau in einem Discounter in der Hauptstraße Oyten bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einer Tasche am Einkaufswagen deponiert und stellte zum Ende des Einkaufs fest, dass es von dort entwendet wurde. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Ottersberg unter 04205-315810. Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände generell am besten am Körper getragen werden sollten und auf keinen Fall in Einkaufswagen abgelegt werden sollten.

Autoaufbruch

Verden. Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Beifahrerscheibe eines Autos. Die Halterin hatte ihren Mercedes auf einem Parkplatz am Allerufer geparkt. Entwendet wurde glücklicherweise nichts, trotzdem beläuft sich der Schaden auf geschätzte 1000 Euro.

Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Verden. Ein 18-jähriger Autofahrer wurde am Montagnachmittag von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seine Fahrt angetreten hatte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahranfänger wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell