Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: E-Bike-Fahrerin stürzt - Ursache unklar

Recklinghausen (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick fuhr mit ihrem E-Bike auf der Straße Im Buschkamp in Richtung Norbertstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit dem Fahrrad zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, um 21.20 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell