Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht im Stadtteil West (25/1511)

SpeyerSpeyer (ots)

15.11.2020, 15:37 - 20:05 Uhr

Am Sonntag touchierte im Zeitraum 15:37 - 20:05 Uhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren den Fahrerspiegel eines im Carl-von-Ossietzky-Weg geparkten VW Golf. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 250EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

