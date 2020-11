Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter Mann attackiert junge Frau

Frankenthal (Pfalz)Frankenthal (Pfalz) (ots)

In den frühen Abendstunden des 14.11.2020, gegen 19:00 Uhr kommt es auf dem Jakobsplatz in Frankenthal zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer jungen Frau. Die Geschädigte trifft an genannter Örtlichkeit auf zwei ihr unbekannte Männer. Im Vorbeigehen schlägt einer der Männer der jungen Frau grundlos und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rennen beide Männer davon. Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: ca. 20 Jahre, kräftige Statur, schwarze Haare, grüne Augen, leichter Bartwuchs, schwarze Kleidung mit Kapuze.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

