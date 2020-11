Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-SchauernheimDannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montag, dem 09.11.2020, gegen 17:00 Uhr stellte der Anzeigenerstatter seinen weißen Pkw am rechten Fahrbahnrand, der Dürkheimer Straße in Dannstadt-Schauernheim, ab. Als er am Folgetag, gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden am Heck seines Pkw feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell