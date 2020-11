Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Trickdiebstahl in Altrip

AltripAltrip (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020, gegen 12.30 Uhr, wird ein 80-jähriger Mann vor seiner Wohnung in der Dalbergstraße in Altrip durch einen Passanten angesprochen. Der Passant, etwa 40-50 Jahre alt gibt an, dass er eine Panne mit seinem Auto habe und die Notfallnummer eines Pannendienstes benötige. Als der 80-Jährige hilfsbereit seinen Geldbeutel in die Hand nimmt, um seine Clubkarte aus dem Geldbeutel zu holen, kommt der Passant immer näher und versucht in den Geldbeutel zu greifen. Glücklicherweise wird dies durch den älteren Mann bemerkt, welcher den Fremden aufforderte Abstand zu halten, woraufhin dieser sich fußläufig entfernte. Ein vermeintliches Pannenfahrzeug kann in der Umgebung nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

