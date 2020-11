Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tödlicher Verkehrsunfall - Erstmeldung -

MaxdorfMaxdorf (ots)

Am 13.11.2020, gegen 16:45 Uhr, kommt es auf der L454 in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Fahrradfahrer.

Der 85-jährige Mann aus Birkenheide überquert mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der L454 und wird dabei vom Pkw des 43-jährigen Fahrzeugführers aus Schweberdingen erfasst. Er verstirbt in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es wird nachberichtet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

