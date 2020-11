Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Parkplatz der Arbeitsagentur (60/1211)

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

10.11 - 12.11.2020 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum 10.11 - 12.11. auf dem Parkplatz der Arbeitsagentur in der Bahnhofstraße vermutlich beim Ein-/Ausparken einen Peugeot 206 mit der Ortskennung "RP". An diesem wurde der Spiegel und die hinter Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Solche werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

